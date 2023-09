Altstadt in Düsseldorf Wie es mit den Sperrungen in der Altstadt weiter geht

Die Sperrungen in der Altstadt an Wochenenden gehen weiter. Sie werden sogar um eine Einschränkung erweitert. Das Linksabbiegen aus der Maximilian-Weyhe-Allee auf die Heinrich-Heine-Allee wird unterbunden, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Auch die Uhrzeit passt die Stadt an. Statt um 20 geht es freitags und samstags um 21 Uhr los. Aufgehoben werden die Sperren um 7 Uhr morgens.