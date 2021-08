Sicherheit in Düsseldorf : Herbert Reul und Stephan Keller machen Rundgang durch die Altstadt

Oberbürgermeister Stephan Keller, Altstadtwache-Chef Thorsten Fleiß und NRW-Innenminister Herbert Reul (v.l.) waren in der Altstadt unterwegs. Foto: Landeshauptstadt/Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Die Politiker waren am späten Samstagabend gemeinsam mit der Polizei unterwegs, um sich ein Bild von der Lage zu machen. „Flaschenwürfe, Pöbeleien, aggressives Verhalten gegen Polizei und Rettungskräfte – ich kriege das nicht in den Kopf, warum sich Menschen, die eigentlich zum Feiern unterwegs sind, so daneben benehmen“, sagt der Innenminister.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Zusammen mit Reul und Zaum ging er ab der Heinrich-Heine-Allee durch die Altstadt bis zum Apollo-Platz und KiT. Die Polizei zeigte in der Altstadt mit vielen Einsatzkräften eine starke Präsenz, vor allem an frequentierten Orten wie dem Apollo-Platz, auf der Rheinuferpromenade und der Kurze Straße. Dort sowie auf der Bolker Straße war das Besucheraufkommen sehr groß. „Flaschenwürfe, Pöbeleien, aggressives Verhalten gegen Polizei und Rettungskräfte – ich kriege das nicht in den Kopf, warum sich Menschen, die eigentlich zum Feiern unterwegs sind, so daneben benehmen. Deshalb haben wir noch einmal unmissverständlich klar gemacht: Polizei und Ordnungskräfte sind für alle Fälle gut vorbereitet“, sagte Minister Reul.

Größere Vorkommnisse wurden nun laut Polizei im Laufe der Nacht nicht festgestellt – auch, weil zwei mobile Lichtmasten die Wiese vor dem KiT erhellten und gegen 23.30 Uhr Regen einsetzte. „Die meist sehr jungen Besucher an der Promenade versammelten sich dann unter der Rheinkniebrücke, wo sie von Polizeikräften beobachtet wurden“, sagte eine Sprecherin der Polizei. „Die Lichtmasten haben gezeigt, welchen positiven Effekt Licht auf das Geschehen haben kann“, so Keller. Die Lichtmasten waren bis etwa 1 Uhr in Betrieb. Auch am kommenden Wochenende werde der Einsatz der Lage angepasst – vor allem in Hinblick auf die Großdemonstration, die am Nachmittag beginnt und sich gegen das geplante Versammlungsgesetz richtet.