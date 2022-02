Tausende Besucher trotz Einschränkungen : Polizei beklagt „außergewöhnlich aggressive“ Stimmung in Düsseldorfer Altstadt

Tausende Jecken feiern in der Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorf Tausende Besucher feierten in der Nacht zu Sonntag ausgelassen in der Düsseldorfer Altstadt – trotz Corona-Einschränkungen und Ukraine-Krieg. Die Polizei räumte aus Sicherheitsgründen die Freitreppe am Burgplatz und beklagt viel Aggression, auch gegen Beamte.

Von Holger Lodahl

Trotz aller Appelle, zum Coronaschutz auf das Feiern zu verzichten, haben in der Nacht zu Sonntag tausende, oft kostümierte Besucher in der Düsseldorfer Altstadt gefeiert. Bereits gegen 21 Uhr war es auf dem Burgplatz sowie auf und vor der Freitreppe so voll, dass die Polizei die Freitreppe räumen ließ. Polizei und Ordnungsamt zeigten am Abend große Präsenz.

Die Polizei beklagt eine außergewöhnlich aggressive Stimmung, insbesondere bei steigendem Alkoholpegel. Die Aggression habe sich nicht selten gegen die Beamtinnen und Beamten gerichtet. „Die Kollegen waren pausenlos im Einsatz und schlichteten viel kleine Streitigkeiten“, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sprach mehr als 200 Platzverweise aus und nahm 26 Personen in Gewahrsam. Außerdem wurden viele Strafverfahren eingeleitet. „Wir hatten die Lage jederzeit im Griff, aber es war ein intensiver Einsatz“, sagt der Sprecher.

Einige Auszüge aus dem Polizeibericht: Gegen 22.30 Uhr nahm die Polizei einen 18- und einen 19-Jährigen in Gewahrsam. Sie hatten Zivilbeamte körperlich angegangen. Gegen 1.30 Uhr verletzte in einer Gaststätte an der Kurze Straße ein Mann einen anderen mit einem Bierkrug am Kopf. Auch er wurde gestellt. Gegen 3 Uhr schritt die Polizei auf der Flinger Straße ein, auf der sich ein Pärchen stritt – beide attackierten daraufhin die Beamten und kamen in Gewahrsam. Gegen 5.30 Uhr gerieten zwei Gruppen vor einer Discothek an der Neustraße in Streit. Ein Tatverdächtiger schlug seinem Gegenüber eine Flasche gegen den Kopf, ein anderer setzte Pfefferspray ein. Gegen beide laufen Strafverfahren.

Düsseldorf hat die Altstadt von Donnerstag bis Montag zur „Brauchtumszone“ erklärt. Die neue, kurzfristig von der Landesregierung geschaffene Möglichkeit bedeutet zahlreiche Einschränkungen, die den Eindruck einer normalen Karnevalsfeier vermeiden sollen. Kneipen dürfen keine Musik im Außenbereich spielen, Umzüge und Bühnen sind untersagt. Darüber hinaus haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt. „Düsseldorf wird über Karneval nicht zur Feierzone“, hatte Ordnungsdezernent Christian Zaum vorab angekündigt – und gemeinsam mit der Polizei zum Zuhausebleiben appelliert.

Trotzdem machten sich am Samstag wie auch am Vorabend viele vor allem jugendliche Besucher auf den Weg ins Partyviertel. Polizisten und Polizistinnen stellten nach der Räumung Absperrungen an der Freitreppe am Burgplatz auf. Ein Boot der Feuerwehr beleuchtete von Rhein aus mit Scheinwerfern den Bereich. „Entfernen Sie sich mehrere Meter von der Gitterkette. Gehen Sie in die Altstadt, dort können Sie weiterfeiern“, hieß es durch die Polizeilautsprecher.

Die Kneipenstraßen wie Bolkerstraße und Kurze Straße waren ebenfalls stark besucht. Bereits ab 19.30 Uhr bildeten sich lange Warteschlangen vor den Bars und Clubs. Der Einlass verzögerte sich, weil Sicherheitskräfte an den Eingängen die Impf- und Testnachweise der meist jungen Besucher kontrollierten. Der Zutritt ist in der Altstadt noch bis inklusive Rosenmontag auf Geimpfte und Genesene mit aktuellem Schnelltest (2G+) beschränkt, in den Kneipen gilt sogar die Schnelltestpflicht auch für Geboosterte.

Entsprechend gut besucht waren am Samstagabend die Schnelltestzentren an Bolkerstraße, Grabbeplatz und Kurze Straße. Der Zulauf in die Altstadt stieg ab 21 Uhr nach der Sperrung der Freitreppe. Viele Kneipen und Clubs waren voll, es wurde Karnevalsmusik gespielt und ausgelassen gefeiert, teils mit Tanz und Schunkeln.