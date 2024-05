Schiefer Turm von Düsseldorf Kirchenkreuz von St. Lambertus steht plötzlich schief

Der Turm der Kirche St. Lambertus in der Düsseldorfer Altstadt ist seit über 200 Jahren verdreht - nun steht auch noch das Kreuz auf der Spitze schief. Es befindet sich in 80 Meter Höhe. Ein Statiker überprüfe, welche Maßnahmen zur Sicherung getroffen werden müssen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagabend. Weshalb das Kreuz schräg steht, war zunächst unklar. Eine entsprechend dimensionierte Hubarbeitsbühne wurde angefordert. Der Gefahrenbereich in der Düsseldorfer Altstadt ist durch Einsatzkräfte der Polizei abgesperrt.