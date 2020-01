Auch in Düsseldorfs Altstadt : Jugendrat möchte Gasheizpilze in der Außengastronomie abschaffen

Düsseldorf Die eingesparten Emissionen sollen zur Klimaneutralität in der Landeshauptstadt beitragen.

Der Jugendrat der Stadt Düsseldorf fordert die Abschaffung von Gasheizpilzen und Infrarotstrahlern in der Außengastronomie. Bei drei Enthaltungen fiel der Antrag in der konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend einstimmig aus. Statt der Heizpilze und -strahler sollen zum Beispiel Decken an frierende Gäste verteilt werden. Der Jugendrat hofft, dass mit den eingesparten CO 2 -Emissionen die Landeshauptstadt näher an das Ziel der Klimaneutralität rückt.