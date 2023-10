Schädlinge in Düsseldorf Große Sorge vor Mäuseplage in der Altstadt

Gastronomen und Schädlingsbekämpfer fürchten verstärkten Befall mit Mäusen in der Altstadt. Der Hintergrund ist, dass ab Mitte nächsten Jahres von der Europäischen Union ausgehend bestimmte Giftstoffe zur vorbeugenden Bekämpfung von Nagetieren in Innenräumen wohl nicht mehr eingesetzt werden dürfen. „Davon ist derzeit auszugehen“, sagt Frank Mirosavljewitsch, Mitgeschäftsführer der F+M Schädlingsbekämpfungs GmbH, die nach eigenen Angaben rund 80 Kunden in der Altstadt hat. Und diese neue Vorgabe hätte aus seiner Sicht wahrscheinlich weitreichende Folgen: „Die Situation könnte völlig eskalieren“, sagt er. Von 50 bis 70 Prozent mehr Befällen geht er aus. „Das wäre eine Katastrophe.“