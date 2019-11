Bauindustrieverband : Altmaier scherzt in Düsseldorf über Bühnen-Sturz

Düsseldorf Beim Freundschaftsmahl St. Martin der Bauindustrie war der Bundeswirtschaftsminister als Redner dabei – sein erster Bühnenauftritt seit seinem Sturz in Dortmund. Das thematisierte er zu Beginn seines Festvortrags einfach selbst.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat als Festredner das Freundschaftsmahl St. Martin der Bauindustrie NRW besucht. Er stand im Maritim-Hotel am Flughafen nach eigenem Bekunden erstmals nach seinem schweren Sturz in Dortmund vor rund zwei Wochen wieder auf einer Bühne. „Sie hat ähnliche Abmessungen, und da wollen wir doch hoffen, dass es heute Abend einen guten Verlauf nimmt“, sagte er zu Beginn seines Festvortrags vor rund 400 Gästen aus der Bauindustrie sowie aus Politik und Stadtgesellschaft. In seiner Rede hob Altmaier die Rolle der Bauindustrie hervor. Er habe seine Industrie- und Mittelstandsstrategie vorgelegt, weil wirtschafts- und mittelstandsfreundliche Rahmenbedingungen zunehmend an Bedeutung gewännen.