Grün in Düsseldorf : Alter Friedhof bleibt wie er ist

Düsseldorf Für eine Aufwertung der Gerresheimer Grünanlage liegt kein Beschluss vor.

Das Gartenamt ist auch gar nicht abgeneigt, Verbesserungen herbeizuführen, prinzipiell gibt es jedoch bezüglich der Umsetzung ein Problem, wie die Verwaltung jetzt mitteilt: Mit Ausnahme der eigentlichen Friedhofsmauer würden sich zum Beispiel alle sichtbaren Mauern nicht im städtischen Besitz befinden. In den vergangenen Jahren seien einige Brombeerflächen an den Parkrändern, die für die Besucher nicht nutzbar gewesen seien, zudem gerodet worden, anschließend wurde dort Rasen eingesät.

„Das Mähen dieser Fläche ist in den ersten Jahren erforderlich, um den Brombeeraufwuchs zu unterdrücken. In der Pflanzsaison 2020/2021 wurden im Park Sommerflieder, Weigelien, Kolkwitzien und drei Blumeneschen gepflanzt. Schwerpunkt dieser Pflanzung war der Bereich vor der Friedhofsmauer an der Mansfeldstraße“, so die Verwaltung.