Soziales in Düsseldorf : „Altenhilfe Heerdt“ lässt keinen Senior im Stich

Natalie Hüren kann sich der Unterstützung des Wirte-Ehepaars Peter und Ute Schmitt sicher sein. Foto: Hermanns/Tino Hermanns

Düsseldorf Der Förderverein um Natalie Hüren sammelt das ganze Jahr Geld für eine Adventsaktion, bei der 120 Heerdter beschenkt werden. Dafür benötigt sie 5000 Euro an Spenden.

Von Tino Hermanns

Irgendwie hat Natalie Hüren den „Job“ geerbt. „Vor vielen Jahrzehnten haben mein Opa, dessen Bruder und sein bester Freund damit angefangen, Kohle für die Öfen in den Wohnungen an alte Leute zu verteilen“, erläutert Hüren. „Das wandelte sich später. Dann wurden meist zum vierten Advent Lebensmittelpakete an Bedürftige übergeben.“ Daraus entstand der Förderverein „Altenhilfe Heerdt“, der immer noch aktiv ist und den Hüren inzwischen gemeinsam mit Monika Moor leitet.

Für die Adventsaktion, von der alljährlich 120 Heerdter profitieren, benötigt die Altenhilfe in jedem Jahr gut 5000 Euro. Die Summe wird über zwölf Monate verteilt gesammelt. Für das Jahr 2022 sind bereits zehn Prozent der Gesamtsumme im Spendentopf. Dafür sorgte das Wirte-Ehepaar Ute und Peter Schmitt von der Gaststätte Hubertusstube. Der Kontakt zwischen der Altenhilfe und den Wirten besteht seitdem das gut 15-köpfige Verteilerteam zum Dankeschön-Essen in der Schmittschen Gastwirtschaft eingekehrt war.

Eigentlich wollten die Schmitts mit einer Keks-und-Kuchen-Aktion das Altenheim in Heerdt unterstützen. „Wir haben gebacken wie die Weltmeister, aber als wir unsere Werke dem Altenheim übergeben wollten, mussten die Mitarbeiter die Annahme verweigern“, erzählt Ute Schmitt. „Wir wollten aber das neue Jahr mit einer guten Tat beginnen und haben uns deshalb für den Neujahrsmorgen ein Katerfrühstück mit musikalischer Begleitung ausgedacht.“ Und das, obwohl es für die Schmitts nicht ganz so einfach war, auf Einnahmen zu verzichten. Hatten sie die Hubertusstube doch erst im Februar 2020 übernommen. „Wir hatten drei Wochen lang auf und dann sieben Monate zu“, erinnert sich Peter Schmitt.

„Für unser Katerfrühstück, bei dem es viel Fisch gab, haben wir nichts berechnet, aber bevor die Gäste gegangen sind, haben wir um eine Spende für die Altenhilfe gebeten“, sagt der Wirt. Weil auch die befreundeten Jazzmusiker auf eine Entlohnung verzichteten, gingen die gesamten Einnahmen zu 100 Prozent an das Sozialprojekt. „Diese 500 Euro helfen uns enorm. Sie fließen komplett in unsere Weihnachtsaktion“, sagt Hüren.

Sie weiß allerdings noch nicht, wo der Rest der Summe herkommen soll. „Wir haben schon mal Spenden vom Veedels-Cup, einem Fußball-Turnier von Thekenmannschaften, erhalten“, so die Vorsitzende. „Aber wegen Corona durfte zuletzt ja gar nicht gespielt werden. Und wie es dieses Jahr wird, ist auch nicht abzusehen. Ich hoffe, dass wir nicht vergessen werden.“ Dafür will sie und ihre Mitstreiter in vielen Gesprächen sorgen. „Ich selber denke jeden Tag daran und spreche über die Altenhilfe“, sagt Hüren. „Auch wenn ich über die Straße gehe und jemanden sehe, dem es offensichtlich finanziell nicht so gut geht, denke ich darüber nach, ob er oder sie bedürftig ist.“ Deshalb will die „Altenhilfe Heerdt“ auf alle Fälle wieder im Advent 2022 an den Türen von 120 nicht ganz so gut gestellten Nachbarn klingeln.

Mit dabei wird auch wieder Maximilian Moor, Sohn von Moni, sein. „Die Erfahrungen an den Türen berühren mich immer wieder“, sagt er. „Gerade die, die am wenigsten haben, möchten sich am meisten bedanken, und wenn es ein Apfel ist, den man überreicht bekommt.“ Für Hüren ist es nicht nur ein Familientradition sich für die „Altenhilfe Heerdt“ einzusetzen.