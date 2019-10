Kirche in Düsseldorf : Alte Glocke mit neuer Funktion

Kirche in Düsseldorf

Die alte Glocke am neuen Platz: (v.l.): Hans Ulrich Krug, Christine Rachner, Ulrich Biedermann, Barbara Schulz, Olaf Steiner und Bernd Schulze. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Aus der historischen Glocke wurde ein Friedens-Denkmal auf dem Gelände der Gustav-Adolf-Kirche.

Während beider Weltkriege war es üblich, Kirchenglocken zu beschlagnahmen, um diese einzuschmelzen und schließlich zu Waffen umzuwandeln. Nicht nur für Gläubige ist das eine erschreckende Vorstellung, haben diese Glocken doch zuvor Jahrzehnte lang zum Gottesdienst gerufen. Nicht anders erging es den drei Bronzeglocken aus dem Kirchturm der Gustav-Adolf-Kirche an der Heyestraße in Gerresheim.

1917 wurden die Glocken beschlagnahmt und im Folgenden auf groteske Weise zweckentfremdet. Inmitten der Nachkriegszeit sammelten Menschen in Gerresheim jahrelang Geldspenden und sogar Altmetall, um 1924 endlich neue Glocken weihen zu können. Zwar konnte man sich „nur“ Stahlglocken für einen Preis von 5570 Goldmark leisten, doch war man damals einfach froh, wieder Glocken im Kirchturm klingen zu hören.

Über Jahrzehnte hinweg leisteten diese schließlich ihren Dienst, bis sie 2010 durch die vier Bronzeglocken der niedergelegten Apostelkirchen ersetzt wurden. Die drei Stahlglocken der Kirche wurden so nicht mehr benötigt. Zwei der Glocken wurden verkauft, eine jedoch, die kleinste der drei, mit der Aufschrift „Uns zur Seligkeit“ hat das Kirchengelände nie verlassen. Die Glocke, die eine gefühlte Ewigkeit für den Ton fis zuständig war, landete nach den Renovierungsarbeiten des benachbarten Kindergartens auf dessen Gelände und war dort acht Jahre lang der Witterung ausgesetzt.

Acht Jahre lang freute man sich über den schönen Klang der vier Bronzeglocken. „Bronze klingt einfach anderes als Stahl“, sagt Pfarrer Olaf Steiner. Stahl habe oftmals ein gewisses Scheppern an sich, während Bronze einfach runder klingt und vor allem auch länger nachklingt, erklärt Steiner. Trotz aller Freude geriet die alte Glocke auf dem Kirchengelände nicht in Vergessenheit, denn bei einer Andacht im September 2018 kam schließlich der Wunsch auf, die Glocke einem neuen Sinn zuzuführen und man entschied sich dazu, sie prominent auf dem Kirchenplatz am Pillebach zu positionieren.