Wohnraum in Düsseldorf Altbau wurde komplett saniert

Öffentlich geförderte Wohnungen von hoher Qualität in diesem schönen Ambiente geschaffen zu haben, wertet die SWD als einen großen Erfolg, der beweise, was im Bereich des Sozialen Wohnungsbaus möglich ist. Auch energetische Aspekte hätten bei der Modernisierung eine wichtige Rolle gespielt. So würden Heizung und Warmwasser CO 2 -reduzierend über einen Fernwärmeanschluss gespeist. Der Keller diene nach der Modernisierung ausschließlich Technik- und Lüftungszwecken für das circa 130 Jahre alte Gebäude. Daher würden die neuen Mieter jeweils einen Abstellraum im Dachgeschoss erhalten. Seit Anfang Februar ziehen die ersten Mieter in die neuen Wohnungen ein.