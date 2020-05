Corona-Krise in Düsseldorf : Zwei Hausbrauereien heben Bierpreis an

Zwei Hausbrauereien heben Bierpreis an

Corona-Krise in Düsseldorf

Düsseldorf Das Schumacher Alt und das Füchschen kosten nun 20 beziehungsweise zehn Cent mehr pro Glas. Die Hausbrauereien reagieren damit auf die Corona-Krise. Andere Betriebe halten an ihrem Bierpreis fest.

Die Schumacher- und die Füchschen-Brauerei haben als Folge der Corona-Krise ihre Bierpreise erhöht. Ein 0,25-Liter-Glas Alt kostet im Schumacher nun 2,40 Euro und damit 20 Cent mehr als vor den Corona-bedingten Schließungen der Lokale Mitte März. Das Füchschen nimmt ab sofort zehn Cent mehr und somit 2,30 Euro pro Glas. Im Kürzer, im Uerige und in der Hausbrauerei Zum Schlüssel zogen die Bierpreise nicht an.

Nina Thea Ungermann, Geschäftsführerin der Schumacher-Brauerei, erhöhte den Bierpreis aus drei Gründen: zusätzliche Kosten wegen der Hygienevorschriften, höhere Rohstoffpreise für das Bier und, um Kündigungen zu vermeiden. „Wir haben niemanden in der Krise entlassen, sondern Kurzarbeit beantragt, damit wir alle halten können“, sagt Ungermann.

Füchschen-Chef Peter König begründet den Preisanstieg ebenfalls mit den Hygienevorschriften. Jeder Gast „koste“ nun mindestens 50 Cent mehr wegen der Vorschriften. „Andere nehmen eine Hygienepauschale, wir versuchen es so. Aber wirklich helfen tut es uns nicht, wir müssen alle kämpfen“, sagt König.

Bei Michael Schnitzler im Uerige kostet das 0,25-Liter-Glas Alt unverändert 2,20 Euro. „Dabei wird es in den nächsten Wochen auch bleiben. In der zweiten Woche nach der Wiedereröffnung werden wir jetzt nicht entscheiden, ob wir die Preise erhöhen. Das machen wir in aller Ruhe“, sagt Schnitzler.