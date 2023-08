Verkehr in Düsseldorf Die Straße Alt Eller wird testweise zu einer Einbahnstraße

In der Sitzung der Bezirksvertretung 8 am kommenden Donnerstag (24. August, 18 Uhr, Rathaus Eller) wird ein Verkehrsversuch für die Straße Alt-Eller vorgestellt, den die Stadtteilpolitiker angestoßen haben. Demnach soll versuchsweise für ein halbes oder gegebenenfalls gar ein ganzes Jahr die Straße Alt-Eller zwischen der Bernburger Straße und der Gumbertstraße als Einbahnstraße eingerichtet und in Gegenrichtung mit einer kombinierten Bus- und Fahrradspur ausgestattet werden.