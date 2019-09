Vor allem Geisteswissenschaften gefragt : Wie man Gasthörer an der Uni Düsseldorf werden kann

Düsseldorf Im Wintersemester starten neben den regulären Studierenden die Gasthörer an der Heinrich-Heine-Universität. Ihnen stehen viele Veranstaltungen zur persönlichen Weiterbildung offen.

Die Universität steht jedem offen. Zumindest als Gasthörer ist es möglich, an wissenschaftlichen Lehrveranstaltungen teilzunehmen. „Es gibt keinerlei Zugangskriterien wie Abitur oder Altersgrenzen“, sagt Studienberaterin Katja Wohlfeil in einer Veranstaltung zum Thema „Gasthörer sein an der Heinrich-Heine-Universität“. Im Vordergrund steht die persönliche Weiterbildung, ohne Prüfungen und Abschlüsse oder Zulassungsbeschränkungen durch den Numerus Clausus. Die Motivation für den Unibesuch als Gasthörer ist daher unterschiedlich: „Meistens will man sich einfach noch mal weiterbilden, ein bisschen Wissenschaft tanken, seinen Horizont erweitern und auch Interessen nachgehen, die man zum Beispiel in einem langen Berufsleben vernachlässigt hat.“