Aktionsplan : Düsseldorf zeigt klare Kante gegen Judenfeindlichkeit

Düsseldorf Nach der Beschimpfung eines Rabbiners und eines Kippa-Trägers gehen Stadt und Jüdische Gemeinde mit Broschüren, Bildungsinitiativen und einem neuen Koordinator in die Offensive. Gefordert ist am Ende jeder Einzelne.

Es hat sich für Juden etwas verändert in dieser Stadt. Die Beschimpfung von Chaim Barkahn, Rabbiner am orthodoxen Chabad-Zentrum, auf offener Straße, hat das vor einem Monat noch einmal unterstrichen. Doch das Problem liegt tiefer. „Vor allem in Düsseldorfer Schulen gehört Antisemitismus inzwischen wieder zum Alltag, und zum durchgängigen Tragen einer Kippa in der Öffentlichkeit kann ich auch nicht mehr raten“, sagt Michael Szentei-Heise, Verwaltungsvorstand der Jüdischen Gemeinde. Doch bei ritualisierten Bekundungen des Bedauerns soll es nicht bleiben. „Antisemitismus hat in Düsseldorf nichts verloren, wir werden entschieden dagegen vorgehen“, sagt Oberbürgermeister Thomas Geisel. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Der Anlass Die jüngsten Ereignisse sind nur die öffentliche Spitze einer Entwicklung, die Szentei-Heise „seit drei bis vier Jahren beobachtet“. Sensibilisiert hat die Gemeinde ein Gesprächstag mit jüdischen Jugendlichen, die in Düsseldorf weiterführende Schulen besuchen. Bis heute denkt der 64-Jährige mit Beklommenheit an den DIN-A4-Zettel, auf dem die Schüler Sprüche und Beleidigungen notiert hatten. „Wir haben vergessen, euch zu vergasen“, habe dort gestanden. Zwar gebe es Antisemitismus bei Jungen und Alten, Armen und Reichen, Rechten und Linken. „Aber aktuell kommt – zumindest hier in Düsseldorf – die Mehrzahl der verbalen Angriffe aus dem Mund von Menschen mit muslimischem Hintergrund“, sagt Szentei-Heise. Was auch daran liege, dass die rechte Szene in den rheinischen Metropolen Düsseldorf und Köln bislang kaum in Erscheinung trete. Trotzdem warnt er vor falschen Schlussfolgerungen. „Mit dem Kreis der Düsseldorfer Muslime, in dem sich 33 von 35 Moschee-Gemeinden organisieren, arbeiten wir ausgezeichnet zusammen.“ Toleranz, Respekt und gegenseitige Achtung prägten das Verhältnis zur großen Mehrheit der hiesigen Muslime.