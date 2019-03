Neues Schwimmbad in Düsseldorf: Jetzt beginnt im Allwetterbad Flingern der Feinschliff

Info

Führung Die Bädergesellschaft Düsseldorf bietet für zwölf Leser der Rheinischen Post am Montag, 8. April, um 15.30 Uhr eine Führung über die Baustelle des Allwetterbades in Flingern, Flinger Broich 91, an. Einfach am heutigen Dienstag, 19. März, eine Mail an info@baeder-duesseldorf.de schreiben, die zwölf schnellsten Eingänge gewinnen und erhalten dann Nachricht von der Bädergesellschaft.



Bäderkonzept Neben dem Allwetterbad in Flingern umfasst das Bäderkonzept 2020 weitere Schwimmbäder: In Oberkassel entsteht ein Neubau anstelle des wegen Statikmängeln geschlossenen Bades. Auch in Benrath und Unterrath sollen die in die Jahre gekommenen Bäder durch Neubauten ersetzt werden. Im nächsten Jahr sind zudem sämtliche Umbauarbeiten im Strandbad Lörick abgeschlossen. Bereits im April 2016 wurde das neue Rheinbad am Standort Messe/Arena neu eröffnet.