Allwetterbad in Düsseldorf-Flingern öffnet : Aus zehn Metern Höhe ins kühle Nass

Das Wahrzeichen des Allwetterbades in Flingern, der Zehn-Meter-Turm. Foto: Bädergesellschaft

Düsseldorf Am Wochenende öffnet das Allwetterbad in Düsseldorf-Flingern nach längerer Umbauphase endlich wieder seinen Außenbereich. Natürlich mit Einschränkungen wegen der Corona-Krise - aber auch mit dem einzigen Zehner in der Landeshauptstadt.

Lena Eich von der Bädergesellschaft ist sich sicher: „Alle wollen von unserem Zehn-Meter-Turm springen, dem Wahrzeichen des Allwetterbades in Flingern.“ Nun, ob sich tatsächlich jeder trauen wird, aus schwindelerregender Höhe in ein vor dort oben Briefmarken-großes Becken zu springen, sei mal dahingestellt. Ab Samstag haben jedenfalls alle Mutigen endlich wieder die Gelegenheit dazu.

Dann nämlich öffnet das Allwetterbad in Flingern nach jahrelangem Umbau auch den Außenbereich wieder, nachdem das Hallenbad ja schon seit einiger Zeit in Betrieb ist - zumindest bis zur Corona-Schließung in Betrieb war. Damit sind in Düsseldorf dann mit dem Rheinbad und dem Strandbad Lörick drei Freibäder für Besucher geöffnet.

Wer mehr Schwimmer als Springer ist, kann in dem in seiner ursprünglichen Form erhaltenen 50-Meter-Becken seine Runden drehen. Familien und Kindern dürfen sich auf das neu gebaute 25-Meter-Mehrzweckbecken und den Planschbeckenbereich freuen. „Was wir wegen der Coronaschutzverodnung nicht öffnen dürfen, ist der neue Wasserspielplatz“, sagt Eich. Das sei natürlich sehr schade, aber Eich gibt sich optimistisch: „Vielleicht klappt das ja in diesem Sommer noch.“

Das Coronavirus sorgt noch für weitere Einschränkungen. So dürfen pro Tag maximal 1200 Gäste ins neue Allwetterbad. Die teilen sich wiederum auf mehrere Zeitfenster auf: Montag bis Freitag gibt es ein Frühschwimmen von 6 bis 9 Uhr, ein Familienschwimmen von 10 bis 16 Uhr sowie ein After-Work-Schwimmen von 17 bis 20 Uhr. Am Wochenende gibt es nur zwei Zeitfenster, von 8 bis 13.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 20 Uhr. Gekauft werden können die Tickets nur online unter www.baeder-duesseldorf.de.

„In den einstündigen Unterbrechungen müssen alle Gäste das Bad verlassen“, sagt Eich. Bis zur nächsten Öffnung werde das Bad dann grundgereinigt und desinfiziert. Weitere Einschränkungen, mit denen Besucher zunächst leben müssen: Auf Spielplätzen und in den Planschbecken ist der Mindestabstand einzuhalten und der Zugang eingeschränkt. Pro zehn Quadratmeter dar sich dort eine Person aufhalten. „Und unsere Gastronomie ist auch noch nicht geöffnet“, bedauert Eich. Pommes rot-weiß ist als noch nicht drin. „Aber wir haben Getränkeautomaten und einen Snackautomaten.“