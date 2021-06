Sommer-Event in Düsseldorf : Das ist das Programm im Open-Air- Kino der ersten beiden Wochen

Das alltours Open-Air-Kino startet am 15. Juli. Foto: Alexander Sucrow

Exklusiv Düsseldorf Open-Air-Kino direkt am Rhein - das geht in diesem Jahr in Düsseldorf wieder über die Bühne. Jetzt steht das Programm für die erste beiden Wochen fest. Wie immer dabei: Mamma Mia! Erstmals dabei: eine Horrorkomödie.