Willi Verhuven Alltours-Chef gibt Geschäftsführung ab – und überträgt Firma und Vermögen in Stiftung

Bisher ist Willi Verhuven als Privatperson Inhaber von Alltours, in der Liste der Gesellschafter ist er mit seiner Wohnadresse in Wittlaer eingetragen. Demnächst aber wird seine Firma in den Besitz der gerade von ihm gegründeten Alltours-Stiftung übertragen. Deren Sitz ist die neue Unternehmenszentrale, mit Haupteingang an der Berger Allee. In der sechsten Etage hat sich Verhuven ein Eckbüro gesichert, inklusive bester Aussicht auf den Rhein. Von dort aus wird er als Vorstand der neuen Stiftung über deren Projekte wachen. „Und ich kann weiterhin schauen, was die Firmen der Alltours-Gruppe so machen“, sagt der Düsseldorfer.