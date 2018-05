Düsseldorf: Alltours baut auch für betreutes Wohnen

Düsseldorf Das Düsseldorfer Reiseunternehmen will am Mannesmannufer um die 80 Millionen Euro für eine moderne Firmenzentale ausgeben. Bis zu 700 Mitarbeiter sollen dort ihre Büros haben.

Alltours plant eine neue Unternehmenszentrale am Mannesmannufer. Dies verkündete Inhaber Willi Verhuven gestern offiziell und bestätigte damit einen Exklusivbericht unserer Redaktion. 450 Mitarbeiter arbeiten heute auf den Etagen drei bis elf im Dreischeibenhaus, am neuen Standort soll sich "die Mitarbeiterzahl zwischen 600 und 700 einpendeln", wie der Unternehmer gestern im Beisein von Oberbürgermeister Thomas Geisel verkündete. Die Investition beläuft sich auf rund 80 Millionen Euro, Verhuven möchte gerne "in zwei bis zweieinhalb Jahren einziehen".

Die Zeitachse ist äußerst ehrgeizig, denn vorgeschaltet ist ein Wettbewerb mit zehn Architekten. Diesen lobte Planungsdezernentin Cornelia Zuschke ausdrücklich. Man vereinbare die Rahmenbedingungen, es sei ja auch mal ein Hochhaus diskutiert worden. In der Nachbarschaft steht jedoch der denkmalgeschützte Behrens-Bau. Zuschke will sich dennoch nicht zur Frage festlegen, ob sich der Neubau am Mannesmannufer 3 an die Höhe der Häuserzeile anpassen muss oder nicht. Alltours hingegen führt in seiner Pressemitteilung aus: "Zentrale Aufgabe der Ausschreibung ist der Entwurf der neuen Firmenzentrale mit einem modernen, architektonisch qualitätsvollen Erscheinungsbild, der sich in die repräsentative Umgebung am Mannesmannufer einfügt."