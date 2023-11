Party in Düsseldorf Ein Wiersehen mit dem Chateau Rikx

Die Partys im früheren Club Chateau Rikx in Oberkassel waren legendär. Vor allem wenn Kult-DJ Theo Fitsos auflegte, kamen die Menschen teilweise von weit her – um dabei zu sein, mitzufeiern, nachher davon erzählen zu können. Weitere Veranstaltungen von Comedy bis Flohmarkt trugen dazu bei, dass die ungewöhnliche Location mit Abbruchcharme am Belsenplatz einen festen Platz in der Party- und Eventszene in Düsseldorf hatte. Doch 2020 kam das Aus, im Oktober 2022 rückten die Abrissbagger an.