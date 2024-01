Karneval in Düsseldorf Venetia Nele und Phil I. führen Till’s Freunde an

Till’s Freunde haben seit diesem Jahr einen neuen Präsidenten: Gerd Kittel führt die Karnevalsgesellschaft seit Januar an, „diese neue Aufgabe erfüllt mich mit Stolz und Freude. Was mir dabei am Herzen liegt, ist die Offenheit und Modernität, die Till‘s Freunde auszeichnen“, sagt er. Kittel war zuletzt lange Schatzmeister des Karnevalsvereins, Mitglied ist er seit 23 Jahren.