Alles anonym : Missbrauchsvorwürfe an zwei Hochschulen

Düsseldorf Ehemalige Studentinnen der Kunstakademie und der Robert-Schumann-Hochschule beschuldigen Dozenten, übergriffig gewesen zu sein.

Die Vorwürfe der ehemaligen Studentinnen wiegen schwer. Eine Ehemalige der Kunstakademie beschuldigt ihren damaligen Professor, sie zum Sex gedrängt und ihr gedroht zu haben, dass es mit ihrem Abschluss nichts werde, wenn sie seinen Wünschen und Erwartungen nicht entspreche. Das Rektorat, an das sie sich nach ihrem Abschluss gewandt habe, habe ihr nicht geholfen. Ehemalige Studentinnen der Robert-Schumann-Hochschule (RSH) sagen, dass Dozenten sie geküsst und ihnen an Po oder Brust gefasst hätten. Diese Vorwürfe erheben die Frauen in einem „Spiegel“-Bericht. Namentlich werden sie und die Beschuldigten nicht darin genannt. Der Rektor der Kunstakademie, Karl-Heinz Petzinka, gibt sich auf RP-Anfrage betroffen. Er war zur Zeit, als sich die Übergriffe ereignet haben sollen, noch nicht im Amt, habe aber davon erfahren und sich nach Amtsantritt klar positioniert. „Widerwärtige Übergriffe“ würden nicht geduldet, und er werde „hart durchgreifen“, wenn Vorwürfe laut werden sollten. Zurzeit sei auch ein Aktionstag in Vorbeitung, an dem man sich mit dem Thema befassen wolle. Im genannten Fall habe es ein disziplinarisches Verfahren gegen den Mitarbeiter gegeben, das aber wie das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft eingestellt wurde.