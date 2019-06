Mitarbeiter wissen wenig über allergene Lebensmittel : Allergiker: Vorsicht beim Restaurantbesuch

Nicht immer sind allergene Lebensmittel wie die Mandeln hier auf Anhieb zu erkennen. Foto: dpa

Düsseldorf Mitarbeiter in Düsseldorfer Gastronomie-Betrieben kennen sich mit allergenen Lebensmitteln oft nicht aus, was dramatische Konsequenzen haben kann. Das zeigt eine Umfrage der Heinrich-Heine-Universität.

(semi) Wer eine Lebensmittelallergie oder -unverträglichkeit hat, sollte beim Restaurantbesuch in Düsseldorf vorsichtig sein. Denn das Servicepersonal ist für Auskünfte über allergene Lebensmittel oft keine verlässliche Quelle, weiß auch in vielen Fällen nicht, wie man sich bei einem allergischen Notfall richtig verhält. Das zeigt eine Studie des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Heinrich-Heine-Uni unter 300 Mitarbeitern aller Arten von Restaurants in Düsseldorf.

Studienleiter Adrian Loerbroks stellte in Zusammenarbeit mit der HNO-Klinik der Uniklinik und der Universität Singapur erhebliche Wissenslücken fest. So konnten 30 Prozent der Befragten (sie wurden teilweise auch persönlich befragt, um fehlerhafte Angaben aufgrund von Sprachproblemen auszuschließen) keine der drei wichtigsten Allergene nennen. Zu den Hauptverursachern gehören Eier, Erdnüsse, Kuhmilch, Hasel- und Walnüsse, Meeresfrüchte, Fisch, Sojabohnen und Weizen. Etwa ein Drittel der befragten Restaurantmitarbeiter fühlt sich zudem nicht allein verantwortlich für eine eingetretene allergische Reaktion, gab aber wiederum an, dass sich das Küchen- oder Servicepersonal grundsätzlich auskennen sollte mit allergenen Lebensmitteln.

Bei einem allergischen Notfall (schon kleinste Mengen eines Lebensmittels können diesen auslösen) würde sich zudem ein Drittel der Mitarbeiter falsch verhalten. Sie meinen nämlich, dass man als Notfallmaßnahme Wasser trinken solle. „Das ist ein Irrglaube, der dramatische Konsequenzen haben kann, wenn dadurch die medikamentöse Behandlung eines allergischen Notfalls verzögert wird“, sagt Adrian Loerbroks.

Warum es diese Wissensdefizite gibt, sei schwer nachzuvollziehen. So würden etwa der Hotel- und Gaststättenverband und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag gutes Material über Lebensmittelallergien für das Gastgewerbe ausgeben. Auch Schulungen würden in Gastronomie-Betrieben stattfinden.

Bedenklich: Das Gastronomie-Personal hält Gäste, die von ihrer Allergie berichten, nicht immer für glaubwürdig. Die Mitarbeiter würden vielleicht nur unzureichend zwischen Allergien, Unverträglichkeiten und Lifestyle-Entscheidungen unterscheiden. Mit fatalen Folgen. Denn Lebensmittelallergien können lebensbedrohliche Reaktionen auslösen. „Angaben zu Nahrungsmittelallergien sind immer ernst zu nehmen“, sagt der Wissenschaftler. Auch insulinabhängige Diabetespatienten seien auf verlässliche Angaben, etwa zur Verwendung stärkehaltiger Lebensmittel in Mahlzeiten, angewiesen.