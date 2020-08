Bakterien am Unterbacher See : Expertenrunde nimmt Algen im Badesee in den Blick

Bakterien am Unterbacher See

Unterbach Die Wasserqualität des Unterbacher Sees halte man ständig im Blick, so die Beitreiber. Der Badebetrieb läuft weiter, aber es gibt eine Warnung für alle Besucher.

(rö) Zugvögel haben wahrscheinlich 2018 bei einem Zwischenstopp am Unterbacher See die Bakterien Gloeotrichia Echinulata eingeschleppt. Bei Wärme zieht es die Blaualgenart an die Oberfläche, wo sie sich rasend schnell vermehrt. Sie sei für Badegäste aber nicht gesundheitsschädlich. teilt der Zweckverband Unterbacher See mit, der ein unabhängiges Hygieneinstitut mit der Prüfung beauftragt hatte.