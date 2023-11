Otto Piene im Stilwerk „Besondere Ausstellung“: Alexander Fils stellt Addis-Abeba-Serie aus

Piene ist im Jahr 2014 in einem Taxi auf der Rückfahrt von einer Ausstellungseröffnung in Berlin überraschend gestorben. Fils hat zuvor jahrelang mit ihm zusammengearbeitet: „Er war ein sehr ruhiger Mensch, auch in Gruppen war er häufig nachdenklich.“ Seine Frau ergänzt: „Otto Piene war ein feiner Mensch, unglaublich höflich, er trug eine große Würde in sich.“ Eine Situation ist ihr positiv in Erinnerung geblieben: Piene sollte in seinem Atelier eine Signierstunde geben. Weil er die Treppen nicht mehr steigen konnte, organisierte Fils sie im Verlag.