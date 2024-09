Teils keine klassischen Kassen mehr Aldi verärgert Düsseldorfer Kunden mit Selbstscan-Kassen – auch Mitarbeiter genervt

Bei der Filiale an der Flinger Straße in der Altstadt waren wir mehrfach in der vergangenen Woche, kein einziges Mal hatten die drei klassischen Kassen geöffnet. Stattdessen saß eine Mitarbeiterin vor den fünf Self-Checkout-Kassen und sagte: „Ich darf nur in Ausnahmefällen die normale Kasse öffnen. Leider. Die Zentrale will das neue System testen. Aber das macht manche Kunden unzufrieden. Und die Mitarbeiter verstehen es auch nicht so ganz.“