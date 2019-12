Neues Album „Present Unmetrics“ : Mapstation ist zurück

Stefan Schneider hat nach zehn Jahren sein Musikprojekt wiederbelebt. Zum Glück.

Schneider produziert in seinem Studio an der Adersstraße, und dort hat er mit Gitarre, Synthesizer und Sinuston-Generatoren zehn Stücke aufgenommen, die wuchtig beginnen, wie ein Techno-Platte, die aber immer feiner werden, raffinierter und fragiler. Thomas Klein von Schneiders früherer Band Kreidler ist zu hören, Micha Acher von The Notwist spielt das Sousaphon, eine Form der Tuba, die man nicht vor sich her trägt, sondern sich sozusagen anzieht. Auf dem Stück „Passage“ singt die japanische Musikerin Haco, die Schneider in der Filmwerkstatt kennengelernt hat, als dort bei der „Nippon Performance Night“ „Step Across The Border“ aufgeführt wurde, die Dokumentation über Fred Frith, in der sie einen Auftritt hat.