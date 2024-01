Akustik-Konzerte in Düsseldorf Ein Festival der leisen Töne

Aus New York reist der amerikanisch-irische Singer-Songwriter Niall Connolly an. Er tourt gerade mit seinem neuen Album „The Patience of Trees“ durch Europa und präsentiert Folk-Pop vom Feinsten – mit Einflüssen aus seiner irischen Geburtsstadt Cork, von Nirvana, Leonard Cohen und anderer Musik seiner Jugend und aus seiner Wahlheimat Brooklyn. Ebenfalls auf der Bühne stehen die Bands One Eye Open, Tir Nan Og und Frink.