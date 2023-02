Erdbeben in der Türkei und Syrien Im Zakk sammelten syrische Aktivisten Spenden für Erdbebenopfer

Alshibly erzählt, dass seine Eltern Glück im Unglück hatten. Ihre Wohnung steht noch, sie können darin leben. Der Aktivist, der in Syrien selbst in der Baubranche tätig war und in Dortmund Architektur studiert, gibt auch einen Einblick in die Gefühlswelt der Menschen im ersten Moment des Erdbebens. Er sagt, zunächst seien die Erschütterungen von Bombeneinschlägen kaum zu unterscheiden: „Das fühlt sich sehr ähnlich an.“ Die Menschen seien daran so gewöhnt, dass viele in ihren Häusern geblieben seien. „Da ist es bei Bombenangriffen am sichersten. Das gefährlichste sind herumfliegende Splitter.“