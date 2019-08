Aktionstag in Düsseldorf : Wir machen es auf dem Hermannplatz

Sie machen mit am Sonntag: (oben v.l.) Gunnar Fischer, Talin Kalatas, Elita Wiegand, Manuel Grunert; (unten v.l.) Rainer Becker, Iris Witt, Patrick Schiffer. Foto: Marc Ingel

Der zweite Aktionstag von „Zukunftsmachern“ und Naturfreunden NRW am Sonntag findet zentral in Flingern statt.

Sie machen es wieder, auf der Straße, aber auch und vor allem auf dem Hermannplatz. Die Premiere des Aktionstages „Wir machen es – auf der Straße“ im Vorjahr, organisiert von den Naturfreunden NRW und der Initiative „Die Zukunftsmacher“, war noch verteilt auf mehrere Stadtteile, jede der dafür gesperrten Nebenstraßen hatte ein anderes Thema. „Wir hatten aber den Eindruck, die Leute bewegen sich nicht so gerne, deswegen machen wir jetzt eine konzentrierte Aktion“, sagt Elita Wiegand, Kopf der Zukunftsmacher.

Am kommenden Sonntag, 18. August, ist also der Hermannplatz zwischen 12 und 18 Uhr Mittelpunkt des Geschehens, auch Hermann- und Platanenstraße werden zum Teil mit einbezogen in die Aktionsfläche. „Klimawandel, Rechtspopulismus und die Frage, in welcher Zukunft wollen wir leben, werden die beherrschenden Schwerpunkte sein an diesem Tag“, sagt Wiegand. „Ziel ist es, dass die Besucher in einen Dialog treten können mit Menschen, die normalerweise weit oben auf einem Podium sitzen und nicht an ein- und demselben Tisch“, erklärt Talin Kalatas, Projektleiterin bei den Naturfreunden. Dafür haben sich die „Straßenbesetzer“ sogenannte Impulsgeber eingeladen, die Ahnung haben auf ihrem jeweiligen Gebiet, dabei aber offen für neuen Input sind. Diese verteilen sich auf die Straßen der Nachhaltigkeit, der Demokratie und der Zukunft, wobei das Wort Straße dieses Mal symbolisch zu verstehen ist – es handelt sich eher um Bereiche, die einem Oberthema zugeordnet sind.

Info Fridays for Future ist ebenfalls ein Thema Impulsgeber Neben den drei genannten Experten ist auf der Straße der Demokratie um 14 Uhr auch Volker Neupert („Wach sieht man besser“). Der Linke Lutz Pfundner ist ab 17 Uhr Ansprechpartner für das Thema Bezahlbarer Wohnraum. Auf der Straße der Nachhaltigkeit kommt um 13 Uhr eine Abordnung von Fridays für Future („There is no Planet B“). Ab 16 Uhr erzählt Christina Rau etwas über „Unverpackt einkaufen“ und hofft auf Nachahmer. Auf der Straße der Zukunft schaut um 13 Uhr Sanbot vorbei – ein intelligenter Roboter der neuen Generation für den Heimgebrauch.



Übersicht Eine Übersicht über alle Termine finden Interessierte unter wir-auf-der-strasse.de. Weitere Infos zu den Gastgebern: www.naturfreunde-nrw.de und www.wir-die-zukunftsmacher.de.

Iris Witt von der Heinrich-Böll-Stiftung wird am Sonntag ab 17 Uhr auf der Straße der Nachhaltigkeit anzutreffen sein. Sie möchte gerne mit den Menschen über die Vermeidung von Plastikmüll reden, Alternativen aufzeigen, Wege eruieren, wie sich ein Umdenken gerade auch politisch realisieren lässt. „Ich will aufzeigen, wie wir in 20 Jahren gelebt haben werden“, formuliert Witt ihre Vision.

Auf der Straße der Zukunft zeigt Rainer Becker, Gründer von ShowBotixx, ab 12 Uhr wie Roboter das Leben der Menschen erleichtern können. „Ich möchte aber auch prinzipiell von den Menschen wissen, wie weit darf eine technische Unterstützung gehen, welche Ideen haben sie dazu.“ Dass dafür ein Interesse vorhanden ist, hat Becker bei dem Schulprojekt „Create Future“ in Krefeld mitbekommen, als rund 100 Jugendliche in weniger als zehn Stunden erstaunliche Ergebnisse wie einen per App bedienbaren Müll-Roboter zustande brachten.

Patrick Schiffer war mal Bundesvorsitzender der Piraten, das Thema Urheberrecht lässt ihn bis heute nicht los. „Mir geht es aber nicht um Artikel 13, sondern auch um Presserecht, das Recht auf freie Meinungsäußerung allgemein.“ Er hofft, dass nicht nur digital-affine Personen am Sonntag um 16 Uhr den Weg an die Straße der Demokratie finden.