Aktion in Düsseldorf-Gerresheim : Ein guter Tag für die südliche Heyestraße

Ganz schön was los war am Samstag auf der Heyestraße. Auch die Nachbarschaftsinitiative Heyheye­­ war mit einer Müllsammelaktion dabei. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Anlieger lockten die Gerresheimer am Samstag mit vielen Ideen zu ihren Geschäften und Restaurants. Der Zuspruch war gut, die Teilnehmer zufrieden.

Von Tino Hermanns

Schuhmacherin Karin Ranft ist sehr dafür, dass neues Leben auf der Heyestraße in Gerresheim Einzug hält. „Ich bin seit November 2019 mit meinem Laden an der Heyestraße beheimatet. Kurz darauf machte ein großer Drogeriemarkt und ein Supermarkt zu. Da habe ich mal kurz schlucken müssen“, erläutert die Schuhmacherin. „Deshalb ist alles gut, was die Straße aufwertet.“ So war es keine Frage, dass sie bei „Heyestraße-Süd in Aktion“ am Samstag mit von der Partie war. „Eigentlich bin ich samstags nicht im Laden, aber diesmal habe ich aufgemacht und gezeigt, was ich mache“, sagt die Handwerkerin. „Und ich fand es super. Es war reger Betrieb in meinem Laden. Es kamen viele, die sich einfach nur mal umsehen wollten und auch welche, die mein Geschäft zum ersten Mal gesehen haben. Es war ein gelungener Tag.“

Dieses Urteil fällten auch Claudia Bargmann, Angelina Sobotta (Zentrenmanagement Heyestraße-Süd), die Bürgermeisterin des Stadtbezirks 7 Maria Icking und Quartiersmanagerin Mechthild Schmidt. „Es ist unser gemeinsames Anliegen, die Heyestraße nach vorne zu bringen. Dafür haben wir in den politischen Gremien viele Anträge gestellt“, erläutert Icking. „Bei ‚Heyestraße-Süd in Aktion‘ sieht man Leute, die man sonst hier nicht sieht.“

Info Landesregierung unterstützt die Zentren Programm Die Stadt erhält Landesmittel für Innenstädte und Zentren, speziell aus dem „Verfügungsfonds Anmietung" sowie "Anstoß eines Zentrenmanagements und Innenstadt-Verfügungsfonds". Einsatz Im Fokus stehen die Innenstadt mit den Teilbereichen West und Ost, die Friedrichstraße, die Gumbertstraße und die Heyestraße-Süd.

Dabei war das federführend vom Zentrenmanagement organisierte Fest kein Straßenfest im herkömmlichen Sinne. Es gab bis auf einen Foodtruck keine zusätzlichen Stände auf der Straße. „Alles was passiert, kommt von den Anliegern der Heyestraße. Sie haben sich ein Programm ausgedacht“, so Sobotta. So gab es in den Geschäften und Einrichtungen und auf Vorplätzen viele Aktivitäten zum Mitmachen, Zusehen und Zuhören. Ein Hof-Flohmarkt wurde gestartet, spezielle Tagesangebote steuerten die Cafés und Restaurants bei, die Nachbarschaftsinitiative „heyheye“ stellte sich mit einer Müll-Aktion vor, die ohnehin für den Tag geplant war. Sie stellte aus Müll gefertigte Figuren aus, sammelte Unrat von der Straße und formte den in einem Workshop zu Kunstobjekten um.

So gab es zwischen dem alten Bunker, der inzwischen zu einem Wohnhaus umgebaut ist und dessen Eigentümer das Dach für den Blick über Gerresheim zur Verfügung gestellt hatte, und der Kirche 20 Geschäfte, Institutionen und Einrichtungen, die sich an der ersten öffentlich sichtbaren Aktion des seit April arbeitenden Zentrenmanagements Heye-Straße Süd beteiligten. „Auf dem Bunkerdach waren in zwei Stunden 200 Leute. Und in der Glasaustellung des Förderkreise Industriekultur waren mindestens 400 Menschen“, erläutert Claudia Bargmann. „Und auch von den anderen Ladeninhabern habe ich nur Positives gehört. Alle sind mit der Aktion zufrieden.“

Und doch gab es kleinere Kritikpunkte. „Ich hätte mir gewünscht, dass von den 19 Bezirksvertretern mehr als vier auf die Heyestraße gekommen wären“, so Icking (Grüne). Sie hatte nur Ingolf Rayermann (CDU), Marco Huppertz (SPD) und Petra Müller-Gehl (Die Linke) gesehen. Die da waren, stimmten aber in das positive Urteil mit ein. „Die Idee ist gut“, urteilte Rayermann. „Es tut sich was auf der Heyestraße.“