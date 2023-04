„Düsseldorf setzt ein Zeichen“ Kinobesuch für Bedürftige mit Regisseur Sönke Wortmann

Die Nähe zu den Bürgern war auch das, was Regisseur Sönke Wortmann an der Initiative überzeugt hat: „Armut gibt es nicht nur in ärmeren Ländern, sondern auch in Düsseldorf. Es ist gut, dass das Geld genau dorthin geht, wo es hier gebraucht wird. Das ist eine sehr direkte Hilfe an die Bürger dieser Stadt.“ Eine weitere Aktion sei noch geplant, vermutlich im Herbst, sagt der Regisseur.