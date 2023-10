Düsseldorfer Kunstgeschichte Hier schaut Schadow auf seine Straße

Düsseldorf · Der Verein „Unsere Straßen, unsere Künstler“ hat am alten Kaufhof ein riesiges Porträt des Malers anbringen lassen. Am 15. Oktober soll bei einem historischen Rundgang an den Direktor der Kunstakademie erinnert werden.

10.10.2023, 05:15 Uhr

An der Fasssade des ehemaligen Kaufhofs in Düsseldorf ist jetzt das große Konterfei des jungen Friedrich Wilhelm von Schadow angebracht. Foto: Marc Ingel

Von Marc Ingel

Er ist erst 17 Jahre alt, schaut etwas verwegen, und die Haare sind zerzaust. Das Selbstporträt des Malers und Direktors der Düsseldorfer Kunstakademie Friedrich Wilhelm von Schadow (1788-1862) als Jugendlicher prangt jetzt elf Meter hoch auf der Fassade des ehemaligen Kaufhofs in der Innenstadt. Die Düsseldorfer Künstlerin Inge Sauer hat das Bild so anbringen lassen, dass Schadow in die nach ihm benannte Straße schaut. „Er hat die Kunstakademie berühmt und Düsseldorf zur Stadt der Künstler gemacht. Der Ruf der von ihm begründeten Düsseldorfer Malerschule schallte durch Europa und bis nach Amerika“, sagt Sauer zum Hintergrund der Aktion.