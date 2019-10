Aktion in Düsseldorf : Was Bürger bei Sport im Park wollen

Düsseldorf Das Angebot Sport im Park in Düsseldorf war ein voller Erfolg: In 550 Kursen haben mehr als 20.000 Menschen mitgemacht. Ab Januar startet die ­Winteredition. Für den Sommer werden noch Trainer gesucht.

Seit Anfang Mai wurden die Gesundheits- und Fitnesskurse von über 20.000 Menschen besucht. Damit konnte im vierten Jahr in Folge ein Teilnahmerekord aufgestellt werden. Nachdem im letzten Jahr schon über 16.000 Sportbegeisterte in die Parks und Grünanlagen gelockt wurden, konnte das Programm auf über 550 Kurse unter der Anleitung von qualifiziertem Personal ausgeweitet werden. „Mein Dank gilt den Partnern von Sport im Park, mit deren Unterstützung wir den Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Angebot zur Verfügung stellen konnten“, sagt Stadtdirektor Burkhard Hintzsche.

Neben den vielfältigen Kursen gab es zum ersten Mal ein großes gemeinsames Training vor der einmaligen Kulisse im Schlosspark Benrath und ein Yoga-Special unter Flutlicht im Hofgarten. Alleine an diesen beiden Sonderveranstaltungen nahmen über 500 Bürger teil. Da das Angebot von Sport im Park weiterhin auf große Beliebtheit stößt, wird ab Januar die dritte Auflage der ­Winteredition angeboten. Außerdem beginnt ab sofort die Planung für die Saison 2020. Die Angebote werden im Auftrag der Stadt von qualifizierten Trainerinnen und Trainern durchgeführt. Das Training dauert circa eine Stunde und findet bei jedem Wetter statt – auch in den Schulferien und an Feiertagen. Das Projekt richtet sich an Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.