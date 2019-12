Kommentar : Aktion gegen Falschparker auf Behindertenparkplätzen ist dringend nötig

Düsseldorf Wer sein Auto zu unrecht auf einem Behindertenparkplatz abstellt, verhält sich schlicht rücksichtslos. Deshalb ist es wichtig, dass das Ordnungsamt nachdrücklich dagegen vorgeht.

Gerade erst wieder beobachtet: Ein sportliches Fahrzeug der Oberklasse wird mit Schwung in einer Parklücke an der Blumenstraße geparkt, drei junge Männer steigen schwungvoll aus und ziehen von dannen. Dass sie sich einen Behindertenparkplatz ausgesucht haben, scheinen sie nicht einmal zu merken – einen entsprechenden Ausweis haben sie nicht im Auto. Ob es Verzweiflung angesichts der Parksituation ist oder schlicht Achtlosigkeit: Es ist einfach nicht in Ordnung! Während für viele Autofahrer ein längerer Weg vom Parkplatz zum Zielort höchstens etwas mehr Mühe bedeutet, ist er für die Besitzer eines Behindertenparkausweises oft ein unüberwindliches Hindernis. Dass das Ordnungsamt überhaupt mit einer Schwerpunktaktion Druck auf Falschparker machen muss, ist schade – aber nötig!