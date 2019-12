Aktion „Düsseldorf Herzsicher“ : Der Bilker S-Bahnhof bekommt einen Laien-Defibrillator

Marko Siegesmund (2.v.l.), Gesundheitsdezernent Andreas Meyer-Falcke, Martina Hankammer und David Clausen von Philips. Foto: Provinzial

Düsseldorf Im Rahmen der Aktion „Düsseldorf Herzsicher“ werden 20 Defibrillator-Säulen in der Landeshauptstadt gebaut. Der vierte Standort wurde am Donnerstag am S-Bahnhof Bilk vorgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Frenz

In Deutschland sterben jährlich mehr als 100.000 Menschen am plötzlichen Herztod. Es ist die häufigste Todesursache in Deutschland außerhalb des Krankenhauses – auch in Düsseldorf. Um dies zu ändern werden jetzt sogenannte Defi-Säulen an viel besuchten Orten eingeführt.

„Düsseldorf Herzsicher“ heißt die Aktion mit dem Ziel, die Landeshauptstadt flächendeckend mit öffentlich zugänglichen Defibrillatoren zu versorgen. Insgesamt sollen es 20 Stück werden. Das System, ein Produkt der Kooperation von Philips, Vodafone und der Stadt, soll im Notfall eine zeitnahe Hilfe ermöglichen, erklärt Marko Siegesmund, Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks 3.

Für Laien ist es absolut sicher, denn das kleine Gerät verfügt über Software, die den Herzrhytmus analysiert und entscheidet, ob eine Stromimpulsgabe notwendig ist, was eine Zweckentfremdung verhindert.

Außerdem ist ein Lautsprecher vorhanden, der über Sprachanweisungen den Ersthelfer anleitet, sodass auch ungeschulte Menschen Leben retten können. Eine weitere Funktion: Bei Entnahme des Geräts aus der Säule wird automatisch eine Freisprechverbindung zur Leitstelle der Feuerwehr hergestellt, die zusätzliche Anleitung geben kann.

Die insgesamt 20 geplanten Säulen kosten jeweils 8000 Euro, die von Sponsoren, wie zum Beispiel von der Gerald-Asamoah-Stiftung, über fünf Jahre bezahlt werden. Die Defibrillator–Säule am Bilker S-Bahnhof wird von der Provinzial finanziert.

„Es passt perfekt zu uns“, sagt die stellvertretende Pressesprecherin Martina Hankammer. „Wir haben uns diesen Standort ausgesucht, da es hier durch die Bahnhaltestelle, die Bilker Arcaden und die zahlreichen Restaurants immer sehr lebendig ist. Außerdem befand sich hier unsere ehemalige Hauptzentrale, weshalb uns die Gegend noch sehr wichtig ist.“

Lesen Sie auch Vandalismus in Düsseldorf : Unbekannte zerstören Defibrillator am Rathausufer