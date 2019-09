Choreografie beim Düsseldorf-Festival : Akram Khan tanzt den Sündenfall

Der Choreograph zeigt sein neues Stück „Den Teufel überlisten“ in Düsseldorf.

Um Akram Khan und seine Kunst zu beschreiben, muss man Klischee-Formeln bemühen: Wanderer zwischen den Welten, multikultureller Genremix, Versöhnung von Tradition und Avantgarde und so weiter. Das klingt abgegriffen. Und doch trifft es zu für den in London geborenen Akram Khan, der einen britischen Pass hat, dessen Familie aber aus Bangladesch stammt. Er selbst gehört zur dritten Generation von Immigranten nach dem Fall des alten Commonwealth. Auf Wunsch seiner Mutter studierte er den 500 Jahre alten indischen Tanz Kathak, den er als wesentliches Element seiner choreografischen Arbeit nutzt. Allerdings in erhöhter Geschwindigkeit und in Verbindung mit der Tanzsprache des 21. Jahrhunderts. Khan beherrscht das Experimentelle und die Sprache der Avantgarde ebenso wie das elegant Eingängige, was er mit der Choreographie für die Eröffnungsfeier von Olympia 2012 in London unter Beweis stellte.