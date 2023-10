Akki-Haus in Oberbilk Über die Phänomene des Lichts - „Lichtspiele“ eröffnet in Düsseldorf

Ein alter Röhrenfernsehnseher steht in schummrig dunklem Licht an der Wand, ein paar Meter weiter ein Regenbogentunnel, dessen Licht in bunten Farben den Raum erstrahlt, dazwischen stehen Projektoren, die Lichtkreise in Rot, Grün, Blau auf eine Leinwand werfen. Mitten in dem Szenario steht Kunst- und Kulturpädagoge Georg Frangenberg. Mit Begeisterung spricht er über die Mitmach-Ausstellung „Lichtspiele“, die am Sonntag, 29. Oktober, im Akki-Haus eröffnet wird.