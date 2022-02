Erhebliche Einschränkungen : Rund 80 Abflüge wegen Warnstreik am Düsseldorfer Flughafen annulliert

Rund 80 Abflüge wegen Warnstreik am Düsseldorfer Flughafen annulliert

Düsseldorf Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals sind am Freitag am Düsseldorfer Flughafen rund 80 Abflüge annulliert worden. Passagiere müssen den ganzen Tag über mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Auch rund 60 Ankünfte seien von Airlines gestrichen worden, teilte der Airport am Morgen weiter mit. „Fluggäste müssen sich seit Betriebsbeginn auf erhebliche Verzögerungen bei der Passagierkontrolle einstellen“, hieß es. Gleichwohl sei die Situation im Terminal „entspannt“.

Tarifstreit bei Luftsicherheit : Erster Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn – Rund 100 Mitarbeiter legen Arbeit nieder

Die Gewerkschaft Verdi hatte Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich des Airports dazu aufgerufen, am Freitag zwischen 3.00 Uhr morgens und Mitternacht die Arbeit niederzulegen. Betroffen von dem Warnstreik sind Verdi zufolge unter anderem die Fluggastkontrolle, der Rollstuhlservice sowie die Personal- und Warenkontrolle. Ein Sprecher sagte am Freitagmorgen, es gebe eine „sehr hohe Streikbeteiligung“. Um 6 Uhr habe es auch eine Kundgebung gegeben.

In der Luftsicherheitsbranche läuft derzeit ein Tarifstreit. In zwei Gesprächsrunden zur Erhöhung der Entgelte für Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen konnte bisher keine Einigung erzielt werden. Verdi verhandelt bundesweit für etwa 25 000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS).