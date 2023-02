Hilfe für Obdachlose Agentur Havas wirbt gratis für Fiftyfifty

Menschen, Gebäude und Straßenbahnen sind verschwommen und wie durch eine Wärmekamera zu sehen. „Statistisch wird’s wärmer. Aber extreme Frostperioden nehmen zu“, steht auf schwarzem Hintergrund. „Zeigen Sie Wärme und unterstützen Sie Obdachlose“ – so endet das Video. Diesen ganz anderen Blick auf Düsseldorf zeigt ein kurzer Clip, den die Werbeagentur Havas für das Düsseldorfer Straßenmagazin Fiftyfifty erstellt hat. Er läuft nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch in den Düsseldorfer Filmkunstkinos. Die Musik in dem Clip stammt von dem Berliner DJ Oliver Koletzki. Große Plakatwände stehen aktuell auf mehreren Verkehrsinseln in der Stadt, in Flingern ist eine zehn Meter hohe Hauswand mit einem der Motive bemalt – und auch am Hauptbahnhof läuft die Kampagne.