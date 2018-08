Fest: Afrika-Fans feiern an der Ulenbergstraße

Bei den Afrika-Tagen im Freizeitpark wurde ein umfassendes Kulturprogramm geboten. Es gab exotische Speisen wie Kochbananen und Affenbrotsaft.

Rhythmisch schlug Patrizia Horst auf ihre Trommel. Percussion-Lehrer Moussa Diallo gabt den Beat vor und sang dabei. Das Interesse am Trommel-Workshop bei den Afrika Tagen im Freizeitpark an der Ulenbergstraße war groß. „Das macht richtig viel Spaß, in der Gruppe zu spielen“, fand Horst. „Man braucht natürlich Rhythmusgefühl. Aber ich glaube, dass Trommeln leichter zu lernen ist als andere Instrumente. Und man braucht keine Noten zu können.“ Die Düsseldorferin war am Samstag zu dem Open–Air Festival gekommen, um einen gemütlichen Tag zu verleben. „Wir werden jetzt unsere Freunde suchen, die Decken ausbreiten und chillen. Und morgen kommen wir wahrscheinlich auch wieder.“