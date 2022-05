Patient reiste durch Deutschland : Affenpocken-Patient steckte sich erst nach Aufenthalt in Düsseldorf an

Affenpocken-Patient steckte sich erst nach Aufenthalt in Düsseldorf an

Das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München hat auch erstmals in Deutschland bei einem Patienten das Affenpockenvirus nachgewiesen. Foto: dpa/Martin Bühler

Düsseldorf Der erste Patient mit Affenpocken in Deutschland war auch in Düsseldorf unterwegs. Dass er hier andere Personen angesteckt haben könnte, ist jedoch wohl ausgeschlossen.

Am Freitag wurde der erste Fall von Affenpocken in Deutschland entdeckt – ein junger Mann begab sich in München in medizinische Behandlung. Der Mitte-20-Jährige war zuvor auch in Düsseldorf unterwegs. Dass er hier andere Personen angesteckt haben könnte, ist jedoch wohl ausgeschlossen, teilte die Stadt mit.