Vor der Europawahl : AfD-Wahlkampf zur Europawahl im Stadtmuseum

Düsseldorf Die Richtlinien gegen eine Vergabe von städtischen Räumen werden noch erarbeitet. Ob sie gegen die AfD gelten, ist ohnehin ungewiss.

(arl) Die AfD lädt für den 15. April zu einer Wahlkampfveranstaltung vor der Europawahl in den Ibach-Saal des Stadtmuseums – obwohl der Rat im März einen Antrag beschlossen hatte, der eine Vergabe von städtischen Räumen für Veranstaltungen der Partei verhindern soll. Wie es auf Nachfrage heißt, arbeitet das Rechtsamt noch an den Richtlinien gegen Veranstaltungen mit, so der Ratsantrag, „rassistischen, antisemitischen, salafistischen, antidemokratischen, sexistischen, gewaltverherrlichenden, oder anderen menschenfeindlichen Inhalten“. Zudem ist ungewiss, ob sich dadurch AfD-Veranstaltungen in städtischen Räumen verhindern lassen: Wegen des Parteienprivilegs sind Parteien gleich zu behandeln und haben Anspruch auf Zugang zu Räumen. SPD, Grüne und FDP hatten den Ratsantrag als Reaktion auf eine AfD-Veranstaltung in der Volkshochschule gestellt. Köln arbeitet an einer ähnlichen Regelung.