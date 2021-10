Kommen und Gehen in Düsseldorf : Äthiopisches Ambiente an der Benderstraße

Düsseldorf Lucy Abyssinia ist von Flingern nach Gerresheim gezogen. Damit kehrt in das alte Bogart’s, das jahrelang leerstand, endlich wieder Leben ein.

Es war eine schöne Zeit in Flingern, aber es war auch an der Zeit für einen Wechsel. Das äthiopische Restaurant ist von der Lindenstraße an die Benderstraße nach Gerresheim gezogen, und das in ein Ladenlokal im Stadtteil, das eine wechselhafte Geschichte hinter sich hat. Denn an der Ecke Am Poth war früher das Bogart’s, dort gab es legendäre Konzerte und Lesungen, Karnevals- und Halloween-Partys. Lange ist’s her, denn seit vielen Jahren wurde das Lokal allenfalls kurzfristig für Veranstaltungen geöffnet.