“Ärzte-In“ der Rheinischen Post : Gesundheitsgipfel auf dem Areal Böhler

Stephanie Köhne (l.) und Carla Selders arbeiten beide bei der Apo-Bank. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Eine mögliche neue Corona-Welle war ein Thema bei „Ärzte-In“. Auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann war zu Gast. Viele Ärzte und Apotheker beobachten bereit nun, eine starke Nachfrage nach Masken.

Renommierte Persönlichkeiten der Gesundheitsbranche haben sich am Mittwochabend in der Alten Federnfabrik versammelt. Anlass war die Veranstaltung „Ärzte-In“ der Rheinische Post Mediengruppe. Mehr als 500 Ärzte, Apotheker und Vertreter aus diesem Bereich wurden zum fachübergreifenden Dialog und Netzwerken erwartet.

Das Thema der Stunde: In Deutschland ist der Herbst angekommen, und die Sorge wegen der neuen Corona-Welle steigt. In diesem Jahr wollte die Politik rechtzeitig Vorsorge treffen, um gut gerüstet in die kalte Jahreszeit zu gehen. Ist das gelungen und wie blickt die NRW-Landesregierung auf die Corona-Entwicklung? Darüber und zu weiteren Themen sprach Gesundheits- und Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mit Moderatorin und RP-Redakteurin Antje Höning. Beide trafen auf dem Podium zudem auf Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KV Nordrhein, und Ingo Morell, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

Lukas Kasten von der Apo-Bank konnte das am Rande der Veranstaltung bestätigen: „Man hört von vielen Apothekern, dass der Run auf die Masken wieder losgegangen ist. Corona beschäftigt die Menschen nach wie vor.“ Auch der Orthopäde Paul Dann, der schon oft zu Gast bei „Ärzte-In“ war, sagte: „Auch in unserer Praxis müssen wir ständig Masken nachordern. Im Moment kommen wir kaum nach.“ Viele Gäste in der Alten Federnfabrik trugen auch Masken in der Hand- oder Sakkotasche mit sich. Alexander Sodl von der Apo-Bank sprach ein weiteres Thema an, das die Menschen intensiv beschäftigt: „Es geht auch gerade eine Grippewelle um.“