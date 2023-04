Verkehr in Düsseldorf Anwohner wollen ihre Parkplätze behalten

Bezirksbürgermeisterin Dagmar von Dahlen traute ihren Augen kaum: „Ich wusste gar nicht, dass so viele Menschen an der Gubener Straße wohnen.“ An die 200 davon waren der Einladung von CDU und Grünen in das Schützenhaus Vennhausen gefolgt, informiert wurde über die Zukunft jener zentralen Straße im Stadtteil, auf der ein Radweg gebaut werden soll. Planungen dafür gibt es schon seit bald 20 Jahren, doch irgendwie hat’s nie so richtig gepasst, da der zur Verfügung stehende Raum begrenzt ist. Jetzt hat die Verwaltung das Thema wieder angepackt und in der Bezirksvertretung 8 vier Varianten eines Ausbaus präsentiert. Für gut befunden wurde keine von ihnen, doch während drei eigentlich sofort ausschieden (zu teuer, nicht verkehrsgerecht, lässt sich gegen klagen) wurde zumindest eine, die vom Fahrradclub ADFC favorisierte, als theoretisch umsetzbar angesehen – allerdings würde die den Wegfall sämtlicher öffentlicher Parkplätze am Straßenrand bedeuten.