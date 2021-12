Streit um Rodung in Düsseldorf : Baum-Fällung in Hubbelrath macht Anwohner wütend

Düsseldorf Die Stadt beteuert, dass die Eiche von einem Pilz befallen und nicht mehr verkehrssicher war. Der Eigentümer habe die Fällung selbst beantragt.

Es ist ein Konflikt, wie er sich so oder ähnlich immer wieder in Düsseldorf abspielt: Die Stadt lässt einen Baum fällen, und der Bürger versteht nicht warum, wittert Willkür oder doch zumindest ein übereiltes Handeln ohne Feingefühl. So geschehen jetzt auch in Hubbelrath: Auf einem Grundstück an der Ringstraße wurde eine stattliche Eiche gefällt, 150 Jahre soll sie alt gewesen sein, die Siedlung prägend, bekräftigen die Nachbarn, bei denen das Entsetzen groß war. Denn rein äußerlich habe der Baum gesund gewirkt.