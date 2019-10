Bäume in Düsseldorf : Ärger wegen Baumfällungen

Das Gartenamt weist die Kritik als unbegründet der Anwohner zurück.

Gleich zweimal gab es diese Woche Ärger wegen gefällter Bäume, einmal in Bilk, das andere Mal in Flingern. Am Aachener Platz ärgerten sich Anwohner wegen der nächtlichen Fällung von gleich acht Bäumen durch ein niederländisches Spezialunternehmen – und das am späten Abend und „ohne Absperrung“. Die herbeigerufene Polizei kontrollierte die Arbeiter und stellte fest, dass sie im Auftrag der Stadt handelten.