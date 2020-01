Einzelhandel : Ärger um Sonntagsöffnungen zeichnet sich ab

Für die Stadtmitte sind insgesamt vier verkaufsoffene Sonntage 2020 beantragt. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf An zwölf Terminen soll es in diesem Jahr verkaufsoffene Sonntage in Düsseldorf geben. Bei einigen beantragten Sonntagsöffnungen hat die Gewerkschaft Verdi aber schon jetzt Bedenken angemeldet. Die Verkaufssonntage im Advent sollen dieses Jahr recht früh stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange

Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss entscheidet am kommenden Mittwoch (15. Januar) über die verkaufsoffenen Sonntage für 2020. Die entsprechende Vorlage sieht über das Jahr Sonntagsöffnungen an zwölf verschiedenen Terminen vor – an einigen davon auch für mehrere Stadtteile parallel, so dass es insgesamt 30 Sonntagsöffnungen geben könnte.

Allerdings zeichnet sich bereits ab, dass es um mehrere Termine Ärger geben könnte. Die Gewerkschaft Verdi betont in einer Stellungnahme an die Politiker zwar, dass ihr genauere Informationen zum Geltungsbereich der Ladenöffnungen fehlen. Verdi nannte es aber „bemerkenswert“, dass erneut eine Ladenöffnung für Bilk/Unterbilk im Zusammenhang mit dem Kulturfest „Bilk ist auf der Rolle“ angedacht werde – obwohl diese Ladenöffnung in der Vergangenheit schon zweimal gerichtlich untersagt worden sei. Ähnliches gelte auch für die Ladenöffnung im Zusammenhang mit der Messe Beauty. In den vergangenen Jahren hatte die Gewerkschaft mit Klagen mehrere geplante Sonntagsöffnungen in der Landeshauptstadt verhindert.

In der Stellungnahme des Handelsverbandes zu den beantragten Öffnungen heißt es zur Messe Beauty, sie habe zuletzt rund 60.000 Besucher angezogen. Im Antrag zu „Bilk ist auf der Rolle“ schreibt der Verband, das Fest werde „als langjährige Tradition im Stadtbezirk gefeiert“. Es gebe ein buntes Programm für die Besucher.